Olas de calor que cambiaron la Historia [ENG]

Las olas de calor no son sólo un quebradero de cabeza moderno. A lo largo de los siglos, han puesto a prueba todo, desde la gestión de emergencias al ingenio científico. En distintos siglos, las olas de calor nos han obligado a innovar, desde encontrar pistas en anillos de crecimiento de árboles antiguos hasta inventar los primeros planes sobre calor. La primera de éstas es la ola de 1540, un año que tuvo 11 meses de sequía que causó la muerte de al menos medio millón de personas. Ríos como el Sena o el Rin se podían cruzar a pie.