edición general
7 meneos
19 clics
Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar la Torre Montparnasse, el Sciences Po y varios rascacielos e instituciones de París

Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar la Torre Montparnasse, el Sciences Po y varios rascacielos e instituciones de París

La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio .

| etiquetas: amenazas , bombas , parís
6 1 0 K 63 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 63 actualidad
#1 lameth
Ultraderecha de falsa bandera....
Hagan sus apuestas.
0 K 10

menéame