Ofensiva jurídica contra la expropiación y tala de olivares tradicionales por las multinacionales fotovoltaicas

“Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo”, afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. Solo en el municipio de Lopera, hay previstos cuatro proyectos fotovoltaicos que prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.

comentarios
javierchiclana #3 javierchiclana
La propia plataforma ya ha rebajado su estimación a 48.000 olivos... este artículo maneja datos obsoletos: www.meneame.net/story/sabemos-sobre-supuestos-100-000-olivos-expropiad
alfon_sico #2 alfon_sico
Renovables sí, así no

El problema de las renovables está siendo que la acaparan los mismos actores que nos trajeron hasta aquí

Terratenientes, conseguidores, buscadores de oportunidad, capital financiero, empresas haciendo greenwashing.

Cuando el sistema en sí mismo es el problema cualquier solución que pasa por el sistema se convertirá en otro problema
