La ofensiva contra la huelga y la trampa reformista: criminalización, Yolanda Díaz y la UE contra la clase obrera

El sistema capitalista no sólo reprime desde fuera, sino corrompe desde dentro: canaliza quejas por medio de partidos e instituciones que aparentan progresismo, mientras neutralizan el potencial revolucionario de la clase obrera. El caso de España evidencia cómo una derecha moderada o un Gobierno «de izquierdas» puede servir igualmente al capital: criminalizando la huelga, consolidando reformas empresariales pactadas y legitimando la hegemonía neoliberal europea.