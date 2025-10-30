edición general
La ofensiva contra la huelga y la trampa reformista: criminalización, Yolanda Díaz y la UE contra la clase obrera

El sistema capitalista no sólo reprime desde fuera, sino corrompe desde dentro: canaliza quejas por medio de partidos e instituciones que aparentan progresismo, mientras neutralizan el potencial revolucionario de la clase obrera. El caso de España evidencia cómo una derecha moderada o un Gobierno «de izquierdas» puede servir igualmente al capital: criminalizando la huelga, consolidando reformas empresariales pactadas y legitimando la hegemonía neoliberal europea.

Estoy de acuerdo en que la reforma laboral que encabezó Yolanda, con Unidos Podemos y PSOE no fue ningún logro, de hecho la patronal estuvo de acuerdo, ya que conseguía pequeños avances a costa de apuntar el grueso de la reforma laboral de la derecha.
#1 La aprobación de la reforma laboral fue un logro personal de Alberto Casero, el defensor del obrero, a quien tanto debemos.
