La odisea de Niccolò y Maffeo, padre y tío de Marco Polo, a quien llevaron consigo en sus viajes por Asia

Pocos serán los que no hayan oído hablar de Marco Polo, el viajero veneciano que a caballo entre los siglos XIII y XIV recorrió el Asia oriental, conoció a Kublai Kan y relató su experiencia en una obra titulada Il milione (más conocida como el Libro de las maravillas). Lo que probablemente no sepan es que dos parientes muy cercanos le precedieron en esa odisea, le inculcaron el gusanillo de la aventura y decidieron repetir llevándolo consigo sin imaginar que con ello le catapultarían a la fama, que ellos no obtuvieron porque, al fin y al cabo,