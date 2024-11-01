edición general
5 meneos
196 clics
La obra de Escher más interesante desde el punto de vista matemático - 3Blue1Brown (ENG)

La obra de Escher más interesante desde el punto de vista matemático - 3Blue1Brown (ENG)  

La Galería de grabados de Escher y el recorrido por el análisis complejo que nos invita a realizar.

| etiquetas: escher , matemáticas
4 1 0 K 56 cultura
2 comentarios
4 1 0 K 56 cultura
ccguy #1 ccguy
Maravilla de vídeo.
1 K 29
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 El libro al que hace referencia tambien es fantástico.
0 K 9

menéame