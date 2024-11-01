Le obligaron a beber cemento y le vertieron agua hirviendo por el recto: The Sun alerta de la violencia de los narcos

La Costa del Sol y el Campo de Gibraltar vuelven a ocupar titulares en la prensa británica, pero esta vez no por sus playas ni por los vuelos llenos de turistas que cada verano aterrizan en Málaga. El periódico The Sun, uno de los más leídos de Reino Unido, ha publicado un amplio reportaje en el que advierte de la creciente violencia ligada al narcotráfico en el sur de España, en especial en la franja comprendida entre el Campo de Gibraltar y Marbella, a la que se refiere como la vieja “Costa del Crimen”. El artículo, titulado “Hostage forced..