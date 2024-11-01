edición general
Le obligaron a beber cemento y le vertieron agua hirviendo por el recto: The Sun alerta de la violencia de los narcos

La Costa del Sol y el Campo de Gibraltar vuelven a ocupar titulares en la prensa británica, pero esta vez no por sus playas ni por los vuelos llenos de turistas que cada verano aterrizan en Málaga. El periódico The Sun, uno de los más leídos de Reino Unido, ha publicado un amplio reportaje en el que advierte de la creciente violencia ligada al narcotráfico en el sur de España, en especial en la franja comprendida entre el Campo de Gibraltar y Marbella, a la que se refiere como la vieja “Costa del Crimen”. El artículo, titulado “Hostage forced..

Joder la imaginación no tiene límites. En otras ocasiones les hacían cortes en la comisura de los labios y les hacían reir,. Cuando abrían la boca por las carcajadas se rajaban totalmente los labios.

Y para eso tiene que haber un tipo que lo haga. Un sádico. Un puto enfermo.
Con estos sujetos se ha conseguido que la peor zona para ser FCSE pase de Euskadi a Cádiz y Málaga.
