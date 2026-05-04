De números [No hay tema]

Era su 1ª vez en aquel restaurante. Entró.

“¿Mesa para 1?” preguntó el camarero.

“Me acompañarán 2 personas más”, dijo él.

“Mesa para 3 entonces. Sígame. ¿Alguna bebida mientras espera?”.

“Pediré con ellos, no serán más de 5 minutos”.

O eso esperaba. Había desayunado a las 8, así que a las 13 horas su estómago ya rugía. Pero recordaba que cuando habló el día anterior con su colega, sobre las 21 horas, él le había dicho que cogerían el 34. Y con los autobuses nunca se sabe. Recordaba haber esperado 55 minutos al suyo en cierta ocasión.

Aprovechó para ojear el Marca. Nueva remontada del Madrid, en el 89. Y en tenis, victoria de Alcaraz en apenas 144 minutos. Entonces llegaron.

“¡Señor Fibonacci!”, saludó.

“Me alegro de verle. Le presento a mi mujer, Áurea. Sentimos el retraso”.

“Oh, descuide, estuve entretenido, no hay tema como el de su sucesión”.