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El número de pisos turísticos en España desciende un 12,4% en el último año

El número de pisos turísticos en España desciende un 12,4% en el último año

El número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas descendió un 12,4% en España en noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 329.764 de pisos vacacionales, registrando la mayor caída interanual de la serie histórica, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

| etiquetas: pisos , turísticos
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3 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
Bosck #3 Bosck
Hasta el 0% no hay nada que celebrar.
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Stieg #1 Stieg
Sería interesante saber la razón, pero ni el texto ni el vídeo lo explican.
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Don_Pixote #2 Don_Pixote *
#1 porque es más jodido, sobretodo que todos los vecinos tienen que estar de acuerdo en la comunidad

www.ocu.org/dinero/comunidad-de-propietarios/noticias/aprobacion-pisos

En la de mis padres (no vivo con ellos pero la mía está fuera de España) no se ponen de acuerdo ni para cambiar una bombilla del portal
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menéame