Número 38: La perdiz y la nariz

Guardo el refrán bien guardadito en la memoria, para al llegar a casa ampliar información y me encuentro que son múltiples las referencias y los libros de cocina y de caza que recomiendan seguir al pie de la letra este refrán, a la hora de preparar la caza, pero es sin duda Sorapán de Rieros, médico del siglo XVII, el que nos deja un excelente artículo sobre las peculiaridades de esta pieza gastronómica. Tapar la nariz, y comer la perdiz. Es la perdiz el animal más libidinoso de quantos se conocen, que cuando es tiempo de concebir ...