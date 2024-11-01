Nuevo tipo de rotonda cero accidentes. Así funciona el diseño

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#1
calde
Todo lo que sea quitar motores de combustión, coches, ruido, ... de las ciudades, es un acierto. No hay muchas vueltas que darle.
Eso sí, hay que potenciar el transporte público.
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#2
ctm2000j
Esperando el comentario de "beneficiando a los ciclistas cuando no pagan impuesto de circulación"...
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#3
solojavi
#2
No diré nada parecido, pero cero accidentes tampoco. Si hay golpes entre coches, que son bastante grandes y visibles, no sé cómo van a impedir que los conductores de coches golpeen a los ciclistas al salir.
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Eso sí, hay que potenciar el transporte público.