Un nuevo material desarrollado por el IMDEA Madrid conserva uvas frescas durante un mes sin necesidad de frío

La Unidad de Materiales Porosos Avanzados del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) Energía ha logrado un hito científico pionero en la conservación de alimentos. Los investigadores han diseñado un envase activo capaz de mantener las uvas en perfecto estado durante casi 30 días a temperatura ambiente, lo que representa una solución prometedora para reducir el desperdicio alimentario global a lo largo de la cadena de suministro sin depender de la refrigeración.