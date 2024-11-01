edición general
Un nuevo material desarrollado por el IMDEA Madrid conserva uvas frescas durante un mes sin necesidad de frío

La Unidad de Materiales Porosos Avanzados del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) Energía ha logrado un hito científico pionero en la conservación de alimentos. Los investigadores han diseñado un envase activo capaz de mantener las uvas en perfecto estado durante casi 30 días a temperatura ambiente, lo que representa una solución prometedora para reducir el desperdicio alimentario global a lo largo de la cadena de suministro sin depender de la refrigeración.

FrayM #2 FrayM
A propósito de uvas, compré medio kilo en Merjamona hace unos días, de esas sin semillas. Sabían raras.

Nunca he comido mierda, pero debe saber bastante parecido.
#1 sarri
Maravilloso! E irónica noticia teniendo en cuenta el titular de la imagen xD
