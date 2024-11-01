Un nuevo fármaco duplica la supervivencia en el cáncer de páncreas

Un ensayo clínico de fase 2 ha demostrado que el fármaco experimental elraglusib duplica la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico cuando se combina con quimioterapia convencional. El estudio, realizado por la Universidad Northwestern de Estados Unidos y publicado en Nature Medicine, representa el avance más significativo en una década para uno de los tumores más letales y complicados de tratar, reduciendo además el riesgo de muerte en un 38%.