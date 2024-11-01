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Un nuevo fármaco duplica la supervivencia en el cáncer de páncreas

Un nuevo fármaco duplica la supervivencia en el cáncer de páncreas

Un ensayo clínico de fase 2 ha demostrado que el fármaco experimental elraglusib duplica la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas metastásico cuando se combina con quimioterapia convencional. El estudio, realizado por la Universidad Northwestern de Estados Unidos y publicado en Nature Medicine, representa el avance más significativo en una década para uno de los tumores más letales y complicados de tratar, reduciendo además el riesgo de muerte en un 38%.

| etiquetas: elraglusib , fármaco , cáncer , páncreas , supervivencia
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6 comentarios
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#1 Sacapuntas
Los pacientes tratados con elraglusib vivieron una media de 10,1 meses, frente a los 7,2 meses. :shit: Algo es algo.
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#2 Eukherio
#1 En cáncer de páncreas está todo un poco así. Yo siempre que escuché que alguien lo tenía al año ya no estaba.
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#3 Tronchador.
#1 No se yo. Creo que en esa situación lo mejor es morirse cuanto antes.
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#5 Eukherio *
#3 No, eso es una gilipollez. Hay gente que puede hacer vida más o menos normal, con dolores y complicaciones por los tratamientos, semanas antes de morir y otros que no salen de cama. Cada persona es un mundo. No es una tetraplejia o ELA, que ahí sí que están todos más o menos igual de jodidos antes de morir.
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Furiano.46 #4 Furiano.46
De los cánceres más jodidos
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Gotsel #6 Gotsel *
Sin tener ni idea ni leerme la noticia. Por decir algo, antes se salvaba uno de cada 10 000 y ahora dos? O te alargan la condena al doble?
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menéame