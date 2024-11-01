Nueva York estrena su primera "máquina expendedora de alimentos gratis" que ofrece huevos, carne y productos frescos a las personas necesitadas

Instalada en el Kips Bay Boys & Girls Club, esta máquina no entrega refrescos ni papas fritas, sino productos esenciales como huevos, frutas, vegetales y carne, la mayoría de ellos de origen local o cultivados en sistemas hidropónicos urbanos, gestionados por jóvenes de la comunidad. Cualquier persona puede acercarse, elegir lo que necesita y llevárselo, sin preguntas. El proyecto conecta con la agricultura hidropónica, un método de cultivo que no requiere tierra y que utiliza mucha menos agua que la agricultura tradicional.