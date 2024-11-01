edición general
Nueva York estrena su primera "máquina expendedora de alimentos gratis" que ofrece huevos, carne y productos frescos a las personas necesitadas

Instalada en el Kips Bay Boys & Girls Club, esta máquina no entrega refrescos ni papas fritas, sino productos esenciales como huevos, frutas, vegetales y carne, la mayoría de ellos de origen local o cultivados en sistemas hidropónicos urbanos, gestionados por jóvenes de la comunidad. Cualquier persona puede acercarse, elegir lo que necesita y llevárselo, sin preguntas. El proyecto conecta con la agricultura hidropónica, un método de cultivo que no requiere tierra y que utiliza mucha menos agua que la agricultura tradicional.

Comentarios destacados:    
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Con los problemas de mucha gente por el cierre del gobierno, esa maquina poco durara lo que contenga, habrá colas hasta por la noche.
0 K 16
Kantinero #5 Kantinero
Nuyorkgrado
0 K 12
powernergia #1 powernergia
Se les va a llenar de militares.
0 K 11
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Militares, si son de los pocos ellos, justicia y policías que cobran sus nomina.
0 K 16
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 En EEUU están cobrando, sera en los que tienen desplazados que no hay fondos para ellos. hoy se cumple que este cierre del gobierno es el mas largo que ha sucedido nunca, 36 días llevan, superando a los dos anteriores que sucedieron en 2018 y 2019 con el mismo loco presidente al frente.
1 K 27
antesdarle #13 antesdarle
#6 pues como si vas a un banco de alimentos, son productos esenciales, entiendo que la mayoría de personas tenemos tienen la decencia suficiente en no ir si no es por verdadera necesidad
0 K 10
Uda #2 Uda *
Y como sabe la maquina que quién coge la comida es alguien necesitado??
0 K 10
Andreham #3 Andreham
#2 Como dice la entradilla, puede ir cualquiera y cogerlo sin preguntas.

Lo único que detendría a alguien que no lo necesita de ir a coger cosas es el no ser un pedazo de mierda humana. Un experimento social, vamos. A ver qué tal les sale.
4 K 40
Uda #6 Uda *
#3 Recuerdo hace muchos años que bares del Casco Viejo de Bilbao decidieron que los pintxos que no se hubiesen vendido para determinada hora de la tarde/noche se darían a personas necesitadas para que pudieran comer/ cenar ese día.
Duró poc porque vieron que iban los listos de turno a comer gratis y evitarse la cena
No creo que en NY sea muy diferente.
0 K 10
Andreham #12 Andreham
#6 Ya, yo pienso igual.

En ese país además hay mucha gente del "yo yo yo", y mira, si se ahorran 10$ entre los huevos y la leche, aunque puedan pagarlos sobradamente, lo harán.

Y si encima esto se publicita en ciertos grupos, pues aparecerán "librepensadores" a reventar el sistema llevándoselo todo al instante de ponerlo.
0 K 8
Mark_ #11 Mark_
#3 no es muy distinto a cómo se reparte aquí la comida en Cáritas o en algunos comedores sociales. Un ejemplo que tengo cerca: al lado de mi casa hay un convento donde por las mañanas te dan de desayunar (una bolsa con un bocadillo, un zumo y un par de magdalenas). Las monjas no preguntan nada, sólo te lo dan hasta que se terminen.

Suele haber una cola enorme para coger comida y la mayoría de gente que ves tiene pinta de no tener recursos suficientes pero eso, "tiene pinta". Sin pretender juzgar a nadie por su apariencia, igual hay gente con mucha necesidad y al mismo tiempo habrá alguno con mucha cara para ahorrarse el desayuno. Pero por lo general suele ser gente que si tiene esa necesidad.
0 K 11
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Le pide el carnet de militar
0 K 10
#14 blacar
#2 La máquina no necesita saberlo, y realmente nadie necesita saberlo.
Normalmente no se hacen preguntas cuando se trata de un elemento de "caridad".

Si un niño, que pasa por ahí, tiene mucha hambre y coje una manzana (o lo que sea) pues tampoco es cuestión de pedirle la nómina de sus padres a ver si le das de comer o no.

Que habrá listos? ... sin ninguna duda. Aunque no se que "listo" es uno al cojer comida de una maquina expendedora para caridad.
0 K 7
#15 Robe7064
Al menos durante la pandemia, no sé ahora, un supermercado local tenía un refrigerador con trozos de carne de vacuno para quien los necesitara. No eran ni cortes de lujo ni desechos, sino trozos corrientes con hueso de los que aquí se usan para hacer comidas con caldo o estofados. Quien me lo contó decia que la gente no se aprovechaba, sino que los llevaban personas que no podían pagar.
0 K 9

