Nueva York estrena su primera "máquina expendedora de alimentos gratis" que ofrece huevos, carne y productos frescos a las personas necesitadas

Instalada en el Kips Bay Boys & Girls Club, esta máquina no entrega refrescos ni papas fritas, sino productos esenciales como huevos, frutas, vegetales y carne, la mayoría de ellos de origen local o cultivados en sistemas hidropónicos urbanos, gestionados por jóvenes de la comunidad. Cualquier persona puede acercarse, elegir lo que necesita y llevárselo, sin preguntas. El proyecto conecta con la agricultura hidropónica, un método de cultivo que no requiere tierra y que utiliza mucha menos agua que la agricultura tradicional.
Lo único que detendría a alguien que no lo necesita de ir a coger cosas es el no ser un pedazo de mierda humana. Un experimento social, vamos. A ver qué tal les sale.
Duró poc porque vieron que iban los listos de turno a comer gratis y evitarse la cena
No creo que en NY sea muy diferente.
En ese país además hay mucha gente del "yo yo yo", y mira, si se ahorran 10$ entre los huevos y la leche, aunque puedan pagarlos sobradamente, lo harán.
Y si encima esto se publicita en ciertos grupos, pues aparecerán "librepensadores" a reventar el sistema llevándoselo todo al instante de ponerlo.
Suele haber una cola enorme para coger comida y la mayoría de gente que ves tiene pinta de no tener recursos suficientes pero eso, "tiene pinta". Sin pretender juzgar a nadie por su apariencia, igual hay gente con mucha necesidad y al mismo tiempo habrá alguno con mucha cara para ahorrarse el desayuno. Pero por lo general suele ser gente que si tiene esa necesidad.
Normalmente no se hacen preguntas cuando se trata de un elemento de "caridad".
Si un niño, que pasa por ahí, tiene mucha hambre y coje una manzana (o lo que sea) pues tampoco es cuestión de pedirle la nómina de sus padres a ver si le das de comer o no.
Que habrá listos? ... sin ninguna duda. Aunque no se que "listo" es uno al cojer comida de una maquina expendedora para caridad.