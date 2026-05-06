No, Zohran Mamdani no declaró en bancarrota Nueva York ni pidió ayuda a Donald Trump

Las publicaciones circulan ampliamente en X, Instagram y Facebook donde usuarios aseguran que el político habría declarado en bancarrota la ciudad, que la “quebró” en poco tiempo y pidió ayuda al presidente Donald Trump, todo esto acompañado de un video donde Mamdani está dando un punto de prensa. Pero estas afirmaciones son falsas. En el video, el político plantea la necesidad de contar con mayores recursos desde el Estado de Nueva York, es decir, a nivel estatal. No menciona al gobierno federal ni realiza ninguna solicitud al mandatario.