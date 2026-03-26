No somos antifrágiles

El mundo no es una Hidra, sino una cadena

Algunas reflexiones sobre la teoría y la teoría antifrágil de Nassim Nicholas Taleb: por qué el mundo no es antifrágil (y nunca lo fue) y, de hecho, no se beneficia del desorden.

Hemos llegado a creer que nuestro mundo se fortalece con las crisis. Que las crisis nos hacen más inteligentes, los sistemas más resilientes, las economías más robustas. Es una idea atractiva. Casi reconfortante.

Proviene del trabajo de Taleb, quien sostiene que algunos sistemas no solo resisten el estrés, sino que mejoran gracias a él. La Hidra que desarrolla dos cabezas cuando se le corta una. El sistema inmunológico que se fortalece con la infección. El emprendedor que aprende del fracaso.

Todo cierto. Pero se introduce un peligroso malentendido cuando aplicamos este principio al mundo en su conjunto. Porque el mundo no es una Hidra.

La antifragilidad solo funciona bajo condiciones estrictas. Los impactos deben ser localizados. Los daños deben ser contenidos. La recuperación debe ser rápida y económica. Y, sobre todo, debe existir una base estable sobre la que se pueda experimentar. Y ahí es precisamente donde falla.

Nuestra economía moderna se basa en lo contrario. No en fallos locales, sino en dependencias globales. No en reservas, sino en eficiencia. No en ciclos de recuperación rápidos, sino en infraestructuras lentas y que requieren mucho capital. Una refinería no aprende nada de un cierre. Una cadena de contenedores no se fortalece con una interrupción. Un sistema agrícola no se recupera de la escasez de fertilizantes, sino que produce menos.

Lo que emerge aquí no es antifragilidad, sino fragilidad acumulativa. Los choques se refuerzan mutuamente.

La confusión surge porque mezclamos lo micro y lo macro. A pequeña escala, la antifragilidad suele funcionar bien. Los músculos se fortalecen con el estrés. Las empresas emergentes prosperan en la incertidumbre. Los individuos se adaptan. Pero a nivel sistémico, se aplica una lógica diferente. Cuanto más grande y compleja sea la estructura, más difícil será aislar el daño.

Lo que para el individuo es un proceso de aprendizaje, para el sistema se convierte en una reacción en cadena.

Y las reacciones en cadena no aprenden nada. Hay más. La antifragilidad presupone un excedente: un espacio donde se pueden absorber los errores. Pero ese espacio se ha optimizado sistemáticamente en el mundo moderno. Los inventarios son mínimos. Los plazos son ajustados. Los flujos de energía y materiales se maximizan.

La eficiencia no es una fortaleza aquí, sino una forma de vulnerabilidad. En el momento en que el flujo se interrumpe, no queda margen.

Lo que sigue es una extraña paradoja. Hemos construido un mundo que se ha vuelto más adaptable a pequeña escala, pero más frágil a gran escala. Flexibilidad local, rigidez global. Resiliencia individual, dependencia sistémica. Creemos ser un organismo. Pero funcionamos como una máquina.

Y las máquinas tienen una propiedad simple: no mejoran a partir del daño. Esa es la verdadera lección de nuestro tiempo.

No que debamos volvernos antifrágiles, sino que debemos reconocer dónde termina la antifragilidad. Que no todo puede aprender. Que no todos los sistemas se recuperan. Y que algunas estructuras, por impresionantes que sean, en última instancia dependen de una condición: que sigan funcionando. Porque en el momento en que eso deja de ser evidente, el mundo se revela no como una Hidra, sino como una cadena.

Y las cadenas se rompen.

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