No saludar, escribir sin mayúsculas, ansiedad por conducir... las ocho manías de la Generación Z

Hay razones que explican por qué decir “hola” por teléfono y usar las mayúsculas van camino a la extinción. La Generación Z la integran los nacidos entre 1997 y 2012. Los hijos del “baby boom” no se llevan bien con la tecnología. Los millennials sacan a pasear a sus perros y desprecian “la adultez”. La Generación Alpha está condenada. ¿Y la Generación X? En realidad nadie sabe. Así que ahora en el banquillo de los acusados estamos nosotros, y nos miran con desconcierto tanto “los de antes” como “los de después”.