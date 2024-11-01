No saludar, escribir sin mayúsculas, ansiedad por conducir... las ocho manías de la Generación Z

Hay razones que explican por qué decir “hola” por teléfono y usar las mayúsculas van camino a la extinción. La Generación Z la integran los nacidos entre 1997 y 2012. Los hijos del “baby boom” no se llevan bien con la tecnología. Los millennials sacan a pasear a sus perros y desprecian “la adultez”. La Generación Alpha está condenada. ¿Y la Generación X? En realidad nadie sabe. Así que ahora en el banquillo de los acusados estamos nosotros, y nos miran con desconcierto tanto “los de antes” como “los de después”.
| etiquetas: generacion z , manías , costumbres
“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos.” (que lo había cambiado y descambiado el comentario anterior, tras buscar mejor )
"Paulo Cohelo, Cohelo Paulo ". (Parafraseando a Berto Romero con la canción de Sancho Quijote).
Debo decir que algunas manias aclanzaron a los millennials, yo por ejemplo cada vez saludo menos, sobretodo si hablo con alguien un par de veces a la semana. A nadie le molesta, creo, de hecho lo hacen conmigo tambien.
Como dice la nota es dificil dar caracteristicas fijas
(Mi abuela, circa 2000 d.C.)
