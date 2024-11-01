edición general
No saludar, escribir sin mayúsculas, ansiedad por conducir... las ocho manías de la Generación Z

Hay razones que explican por qué decir “hola” por teléfono y usar las mayúsculas van camino a la extinción. La Generación Z la integran los nacidos entre 1997 y 2012. Los hijos del “baby boom” no se llevan bien con la tecnología. Los millennials sacan a pasear a sus perros y desprecian “la adultez”. La Generación Alpha está condenada. ¿Y la Generación X? En realidad nadie sabe. Así que ahora en el banquillo de los acusados estamos nosotros, y nos miran con desconcierto tanto “los de antes” como “los de después”.

ronko #1 ronko *
«Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral» (Aristóteles 384 a.C. – 322 a.C.).
#2 Drazz
#1 creo que fue Sócrates (470 a.C. - 399 a.C)
ronko #3 ronko *
#2 Sócrates dijo otra :
“Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos.” (que lo había cambiado y descambiado el comentario anterior, tras buscar mejor :-D )
mecheroconluz #4 mecheroconluz
#3 Me gustaría saber hasta qué punto esas frases son reales o son como las de Churchil que te encuentras en internet.
ronko #6 ronko
#4 Creo que Paulo Cohelo tiene más.
"Paulo Cohelo, Cohelo Paulo {0x1f3b5} ". (Parafraseando a Berto Romero con la canción de Sancho Quijote).
YizusKraist #5 YizusKraist *
#1 Lo tipico siempre una generacion se queja de la nueva. De todas formas el articulo solo la describe, el mismo autor dice ser de esa generacion.
Debo decir que algunas manias aclanzaron a los millennials, yo por ejemplo cada vez saludo menos, sobretodo si hablo con alguien un par de veces a la semana. A nadie le molesta, creo, de hecho lo hacen conmigo tambien.

Como dice la nota es dificil dar caracteristicas fijas
ronko #8 ronko
#5 Si de los psicopatas y tal dicen aquello de "siempre saludaba" los que no saludan ...
#10 pandasucks
#1 "Es que parecéis gilipollas"
(Mi abuela, circa 2000 d.C.)
mariKarmo #7 mariKarmo
Cada generación con sus mierdas. Nosotros tuvimos las nuestras también.
Dene #9 Dene
Les Luthiers, Los jóvenes de hoy en día
youtu.be/lrKPY7WB2sI?list=RDlrKPY7WB2sI&t=122
#12 Leon_Bocanegra
Lo de siempre  media
Narmer #11 Narmer
Yo soy final de la X y usé y abusé de los auriculares, lo que pasa es que los de mi época y los que me podía permitir eran una mierda y me han dejado de regalo un pequeño acúfeno. Por eso a mis hijos les insisto en que hagan un uso racional de los auriculares para que no acaben con esa pequeña condena de por vida.
Postmeteo #13 Postmeteo
Artículo contra las nuevas generaciones. No inventamos nada nuevo
