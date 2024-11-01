No podíamos saberlo… aunque estábamos más que avisados

Las agencias científicas federales perdieron ~20 % de su personal (más de 25.000 puestos menos entre despidos y renuncias). Fuente: Nature: www.nature.com/immersive/d41586-026-00088-9/index.html

Al principio de esta semana, el canciller de Alemania dijo: «No podíamos saberlo». No podíamos saber que Trump iba a reaccionar como lo ha hecho.

Sin embargo, sí que lo sabíamos, y una altísima cantidad de fuentes habían avisado.

Estos avisos no funcionaron. Las consecuencias son las que son. Bienvenido a un mundo de autocracia vs. democracia.

¿Haremos caso nosotros en España a los avisos?

¡Disfruten de lo votado!﻿