¡No os metáis con #Ayuso, que ELLA NO HA HECHO NADA!  

Oleada de contagios en Madrid, que crecen casi exponencialmente. Vale que hacen falta #rastreadores , pero siempre que no cuesten dinero, que las arcas de la comunidad no están ahí para eso: son para chiringuitos y amiguetes. La población puede esperar varios meses, pero los amigos de Ayuso NO. En vez de quejaros tanto, ¡trabajad gratis de rastreadores voluntarios! (O echad el currículum en #Quirón ...) Yo, mientras haya curas suficientes, pizzas baratas y responsables con experiencia como Encarni Burgueño, ya me quedo mucho más tranquilo.