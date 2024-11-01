“No hay boticario ni especiero en este reino que no pone su parte para armar navíos e ir a las Indias”

El asentamiento español en las Indias durante las primeras décadas del siglo XVI dio comienzo a un proceso de cambio con implicaciones sin precedentes dentro del tablero geopolítico europeo, extendiendo el mapamundi a contextos territoriales nunca antes vistos. La ventaja española durante los primeros compases de la centuria comprometió las pretensiones hegemónicas de sus rivales, excluidos en un principio de las oportunidades que ofrecía el escenario americano. Con el fin de debilitar a una Corona hispánica en amenazante expansión, el corso se instituyó como una herramienta bélica perfecta, un modelo de sabotaje que, pese a estar documentado desde la Antigüedad, evolucionó durante las primeras décadas del siglo XVI hasta su apogeo en el siglo XVIII. Esta investigación se refiere específicamente a la injerencia francesa en los dominios castellanos del Caribe durante esta primera centuria, poniendo especial atención a dos acontecimientos situados temporalmente durante la segunda mitad del siglo: su articulación tras la firma de la Paz de Cateau-Cambrésis (1559) y las informaciones datadas entre 1570 y 1580 sobre la creación de una amenazante armada destinada a atacar las Indias con el beneplácito de la Corona francesa.