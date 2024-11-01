No le hables de audios a Ayuso que ella está aquí para salvar a España

Lo que fue un caso de avaricia fue presentado por Ayuso en su momento como una conspiración de “los poderes del Estado” o “una inspección salvaje”. En ese momento, su denuncia en una rueda de prensa convirtió un problema en principio privado de un contribuyente en un asunto de la máxima relevancia política. Eso no impidió que tanto ella como su partido no hayan dejado de afirmar que él es sólo un particular que pasaba por allí.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , gonzález amador , justicia
Por cierto veo este tema bastante enterrado, la izquierda no es hábil atacando con este tipo de cosas, en los demás medios Begoña, Cerdan, Abalos son omnipresentes.
Vale que los medios de izquierdas no sustentan la hipocresía de los de derechas pero el PSOE esta continuamente poniendo la otra mejilla, viene desde tiempos de ZP, al que también insultaban a diario.
El 99% de los medios están al servicio de la derecha y por muchas soflamas que digan los de la izquierda no las publicarán por lo que la gente no las oirá, pero no creo que haga falta explicarlo mucho.
Ahora mismo, en portada, tenemos la noticia de los francotiradores israelíes, también está el tema de la seguridad del Metro de Madrid, o los audios del novio de Ayuso, a ver en cuantos medios se publican.
Por otro lado, estaremos atentos a la próxima tontería que haga el Peinado, a ver si se nota alguna diferencia.
Hasta los [supuestos] medios de izquierdas son de derechas.
Es la españolidad llevada a sus últimas consecuencias. Tendría ictericia solo para que su piel tuviera el glorioso tono gualda de nuestra enseña nacional, aunque para esto ya tiene a Rodríguez. Es, como dice su ideario, una unidad de destino en lo universal.
Y, por el camino, robarnos a todos todo lo que pueda para ella, su familia y circulito cercano.