No le hables de audios a Ayuso que ella está aquí para salvar a España

Lo que fue un caso de avaricia fue presentado por Ayuso en su momento como una conspiración de “los poderes del Estado” o “una inspección salvaje”. En ese momento, su denuncia en una rueda de prensa convirtió un problema en principio privado de un contribuyente en un asunto de la máxima relevancia política. Eso no impidió que tanto ella como su partido no hayan dejado de afirmar que él es sólo un particular que pasaba por allí.

Kantinero #1 Kantinero
Lo de Montoro con amenazas de inspección a los que no eran de su cuerda, eso si que era privado.

Por cierto veo este tema bastante enterrado, la izquierda no es hábil atacando con este tipo de cosas, en los demás medios Begoña, Cerdan, Abalos son omnipresentes.
reivaj01 #3 reivaj01
#1 No es cuestión de habilidad, es cuestión de poder.
Kantinero #4 Kantinero
#3 Los cojones no es cuestión de habilidad, al PP en cuanto le ponen una alcachofa en la boca ya esta soltando su proclama del día.
Vale que los medios de izquierdas no sustentan la hipocresía de los de derechas pero el PSOE esta continuamente poniendo la otra mejilla, viene desde tiempos de ZP, al que también insultaban a diario.
reivaj01 #6 reivaj01
#4 Si crees que el PSOE es de izquierda, no te molestes y no hace falta que sigas leyendo.
El 99% de los medios están al servicio de la derecha y por muchas soflamas que digan los de la izquierda no las publicarán por lo que la gente no las oirá, pero no creo que haga falta explicarlo mucho.
Ahora mismo, en portada, tenemos la noticia de los francotiradores israelíes, también está el tema de la seguridad del Metro de Madrid, o los audios del novio de Ayuso, a ver en cuantos medios se publican.
Por otro lado, estaremos atentos a la próxima tontería que haga el Peinado, a ver si se nota alguna diferencia.
Asimismov #8 Asimismov
#4 incluso a ZP le insultaban desde ELPªÍS calificándovde Bambi e incluso de buenista, cuando no les regaló un canal de TDT al grupo Prisa y el falangista de Cebrian no dudó en atacarle y descalificarle como a la misma Carmena.
Hasta los [supuestos] medios de izquierdas son de derechas.
OCLuis #2 OCLuis *
Ayuso deberá de suponer que la salvación bien entendida, lo mismo que la caridad, empieza por una misma, continúa por su familia y pasa por sus parejas y por sus amigos empresarios.
Asimismov #7 Asimismov
#2 y por eso la solidaridad es comonismo puro y duro.
karakol #5 karakol
Ayuso es España, dentro de España, dentro de España.

Es la españolidad llevada a sus últimas consecuencias. Tendría ictericia solo para que su piel tuviera el glorioso tono gualda de nuestra enseña nacional, aunque para esto ya tiene a Rodríguez. Es, como dice su ideario, una unidad de destino en lo universal.

Y, por el camino, robarnos a todos todo lo que pueda para ella, su familia y circulito cercano.
#9 okeil
Bueno, pero dimite y sigue viviendo en el casoplón, ¿o se queda y se va a uno de los pisos del plan vive? ...
