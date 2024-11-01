No le hables de audios a Ayuso que ella está aquí para salvar a España

Lo que fue un caso de avaricia fue presentado por Ayuso en su momento como una conspiración de “los poderes del Estado” o “una inspección salvaje”. En ese momento, su denuncia en una rueda de prensa convirtió un problema en principio privado de un contribuyente en un asunto de la máxima relevancia política. Eso no impidió que tanto ella como su partido no hayan dejado de afirmar que él es sólo un particular que pasaba por allí.