No abras esto en WhatsApp: las 5 ciberestafas que más víctimas han dejado en 2025

En 2025, WhatsApp ha vuelto a consolidarse como una de las autopistas preferidas para el fraude digital. No porque la app “sea insegura” por sí misma, sino porque su inmediatez, el tono cercano de los chats y la costumbre de responder rápido crean el escenario perfecto para la ingeniería social: confianza + prisa = menos verificación. Un repaso de Check Point identifica cinco patrones de estafa especialmente repetidos durante el año, con WhatsApp como canal principal o como “fase final” del engaño.