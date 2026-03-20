Ni cañones, ni mantequilla: la guerra con Irán expone a los 'ricos' del Golfo a la escasez más básica

La Operación Furia Épica, ejecutada por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sacado a la luz las vulnerabilidades del Golfo Pérsico. Más allá de la imagen de los rascacielos infinitos, la vida de lujo y las fiestas exclusivas, la región depende en gran medida de factores estructurales para su supervivencia, como su red de infraestructuras energéticas, la desalación del agua y la importación masiva de alimentos. Esta vez han sido los misiles los que han dejado al descubierto esa fragilidad. [ACCESIBLE EN MODO LECTURA]