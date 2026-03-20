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Ni cañones, ni mantequilla: la guerra con Irán expone a los 'ricos' del Golfo a la escasez más básica

Ni cañones, ni mantequilla: la guerra con Irán expone a los 'ricos' del Golfo a la escasez más básica

La Operación Furia Épica, ejecutada por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sacado a la luz las vulnerabilidades del Golfo Pérsico. Más allá de la imagen de los rascacielos infinitos, la vida de lujo y las fiestas exclusivas, la región depende en gran medida de factores estructurales para su supervivencia, como su red de infraestructuras energéticas, la desalación del agua y la importación masiva de alimentos. Esta vez han sido los misiles los que han dejado al descubierto esa fragilidad. [ACCESIBLE EN MODO LECTURA]

| etiquetas: cañones , mantequilla , guerra , irán , expone , ricos , golfo , escasez
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2 comentarios
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Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Cuando la crisis del petróleo, Kissinger le dijo a los de Arabia Saudí qué pasaría si le ponían un bloqueo comercial y le respondieron "del desierto vinimos y al desierto podemos volver". Hoy eso ya es imposible. Por mucho petróleo y gas que tengan más rica es Etiopía con sus tierras cultivables y sus ríos.
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#2 diablos_maiq
Unos buenos misilazos vuelven frágil a cualquiera
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menéame