Netanyahu expresa su apoyo a los manifestantes iraníes al tiempo que Israel continúa atacando Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo a los manifestantes iraníes en un discurso que pronunció el domingo ante el gabinete israelí. Primer ministro Benjamín Netanyahu: “Israel está siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán. Las manifestaciones por la libertad se han extendido por todo el país. El pueblo de Israel y el mundo entero observan con admiración el inmenso coraje de los ciudadanos iraníes. Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las matanzas de civiles inocentes”.

"Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las matanzas de civiles"

¿ EL Mundo Today ?

También hay que decir, que la matanza de civiles por día de represión, Irán (contra su población) gana a Israel (contra Gaza) por goleada amplia.
#1 Depende de si consideras la población que ha matado Israel en Gaza sobre su población total (2.050.000 hab.) y la población de Irán (92,417,681 hab)
Lo que no quita que mañana los bombardee...
