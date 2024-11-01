Netanyahu expresa su apoyo a los manifestantes iraníes al tiempo que Israel continúa atacando Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó su apoyo a los manifestantes iraníes en un discurso que pronunció el domingo ante el gabinete israelí. Primer ministro Benjamín Netanyahu: “Israel está siguiendo de cerca los acontecimientos en Irán. Las manifestaciones por la libertad se han extendido por todo el país. El pueblo de Israel y el mundo entero observan con admiración el inmenso coraje de los ciudadanos iraníes. Israel apoya su lucha por la libertad y condena enérgicamente las matanzas de civiles inocentes”.