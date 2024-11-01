edición general
Netanyahu: "Esos sedicentes expertos en genocidios probablemente no hayan cometido un genocidio en su vida" [ENG]

“Hasta que hayáis matado a incontables civiles, la palabra 'genocidio' no debería salir de vuestras puñeteras bocas” dijo Netanyahu, aduciendo que los mimados intelectuales de la ONU no eran más que una panda de abusadores de derechos humanos de salón. "Nombrad un grupo étnico que hayáis intentado aniquilar. Os espero. Quiero decir, ¿tan siquiera habéis bombardeado un solo hospital infantil? Por favor, no tenéis ni idea de qué habláis. ¿Que os habéis leído un libro sobre la Convención sobre genocidio? Yo he leído Sports Illustrated y no soy QB"

themarquesito #1 themarquesito
Creo que no hace falta señalar que es sarcasmo, aunque Netanyahu probablemente piense algo así de verdad
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 Es tan rocambolesco todo, que hasta que no he leido un poco mas de la entradilla no me he dado cuenta de que era lo que era
Cuesta de creer que en 2025 esté un socio de Occidente, este llevando a cabo semejante animalada de forma tan abierta.
#3 Joaker *
Nombrad un grupo étnico que hayáis intentado aniquilar. Os espero. Quiero decir, ¿tan siquiera habéis bombardeado un solo hospital infantil.

Me encanta que lo publica una revista satirica de EEUU. Al final una revista satirica esta diciendo todas las verdades que el resto de los medios yanquis se niegan decir. Como debe andar el patio por ahi.
#6 Toponotomalasuerte
Si existe justicia, este hombre debería de terminar como tiene que terminar.
Me da asco ver su puta foto de asesino de mierda.
#4 akyrna
Tiene toda la razón. Esto es como personas que nunca han cobrado por sexo se ponen a hablar de la prostitución. Los clientes, por lo menos, lo hemos visto de cerca.
