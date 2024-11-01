Netanyahu: "Esos sedicentes expertos en genocidios probablemente no hayan cometido un genocidio en su vida" [ENG]

“Hasta que hayáis matado a incontables civiles, la palabra 'genocidio' no debería salir de vuestras puñeteras bocas” dijo Netanyahu, aduciendo que los mimados intelectuales de la ONU no eran más que una panda de abusadores de derechos humanos de salón. "Nombrad un grupo étnico que hayáis intentado aniquilar. Os espero. Quiero decir, ¿tan siquiera habéis bombardeado un solo hospital infantil? Por favor, no tenéis ni idea de qué habláis. ¿Que os habéis leído un libro sobre la Convención sobre genocidio? Yo he leído Sports Illustrated y no soy QB"
| etiquetas: netanyahu , genocidio , gaza , the onion , onu
Cuesta de creer que en 2025 esté un socio de Occidente, este llevando a cabo semejante animalada de forma tan abierta.
Me encanta que lo publica una revista satirica de EEUU. Al final una revista satirica esta diciendo todas las verdades que el resto de los medios yanquis se niegan decir. Como debe andar el patio por ahi.
Me da asco ver su puta foto de asesino de mierda.