Nanorelato: Menéame futuro

Se conocieron discutiendo en Menéame, entre microblogging, haters y trolls. Quedaron para arreglarlo de una vez por todas. Cuando se vieron, hubo una sonrisita molesta seguida de un silencio.
Las palabras sobraron. Se besaron con torpeza ansiosa, manos explorando por debajo de la ropa, piel contra piel, respiraciones mezcladas. La cama crujió bajo el peso compartido y el deseo acumulado.
Suspendido como un holograma burlón, apareció un enorme banner: JOSE EL FINANZAS DICE: INSERT COIN.
Se quedaron inmóviles. Mudos. Pálidos. Sin karma. No tenían premium.
Se dieron la espalda. Prefirieron continuar su último mensaje. No era solo un crédito.