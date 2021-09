Nace La Séptima, un nuevo canal de TV nacional que tendrá sede en Murcia

El proyecto está liderado por los empresarios Marcos de Quinto, Félix Revuelta y el murciano Juan Francisco Zambudio. « no tendrá adscripción política alguna y no estará supeditada a los intereses de ninguna formación política ni a ningún credo en particular, sino que pretende aglutinar a todos los defensores de las democracias liberales y de las libertades. Llega para ocupar un hueco en el que no cabrá duda de su inequívoca defensa de la Constitución de 1978 y, por ende, de la monarquía parlamentaria, de la unidad de España...