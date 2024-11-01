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#1
Chepacoletariado
Tiene pinta de haber sido un local perroflautil/fumadero de hierba
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MenéameApesta
#1
Viviendo en casa de mamá con casi 40 tacos y quejándote de los okupas... estás para premio Darwin.
2
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#3
arturios
#1
Pues no, no lo era.
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