"Las mujeres no tendríais que jugar a esto": los comentarios machistas de un árbitro en fútbol femenino

"Sois unas nenazas", "no sabéis hacer nada", "tú cállate que no tienes ni idea de fútbol", "las mujeres no tendríais que jugar a esto", "dais vergüenza" o "que se termine ya esta mierda de partido" son algunos de los comentarios que desde el Crevillente Femenino FC, equipo de la Primera Regional Valenciana, aseguran que dirigió el colegiado del encuentro que les enfrentaba al Spa Alicante C a sus jugadoras el pasado domingo 9 de febrero. El Crevillente Femenino espera que se tomen medidas sancionadoras contra el colegiado.