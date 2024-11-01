Una mujer se marcha a Francia y deja a su perro abandonado en un pueblo de Cádiz sin comida ni cuidados

La Policía Local de Algodonales ha intervenido tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de la situación de un perro que se encontraba presuntamente en estado de abandono en una vivienda del municipio. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron el estado del animal, que había sido dejado solo por la propietaria de la vivienda al trasladarse a trabajar a Francia, permaneciendo el perro sin los cuidados básicos necesarios. Por esta actuación se han instruido diligencias por un presunto delito de maltrato animal, al considerar...