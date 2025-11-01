Una mujer inculpada por complicidad en el robo del Louvre, otro de los detenidos liberado

Una mujer de 38 años ha sido inculpada este sábado por complicidad en el robo de joyas en el museo del Louvre, el pasado 19 de octubre, mientras que otro de los arrestados el pasado miércoles ha sido liberado sin cargos, han indicado fuentes judiciales. Se trata de dos de los cinco detenidos el pasado jueves en relación con el robo de joyas, valoradas en 88 millones de euros, algunos de los cuales fueron presentados ante un juez tras dos días de interrogatorios.