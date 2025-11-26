Mujer deportada de Maryland aparece en un vídeo siendo arrastrada en Ghana [EN]  

Rabbiatu Kuyateh fue detenida este verano durante su control anual ante el ICE, según informó su hijo. Se mudó al área de Washington D. C. hace 30 años, huyendo de la guerra civil en Sierra Leona. Una familia de Maryland está tratando de recuperar a su ser querido después de que fuera deportada de Estados Unidos a un país con el que, según ellos, no tenía ningún vínculo. Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo muestra cómo era arrastrada por personas que, según su familia, trabajaban para el Gobierno de Ghana. Los vídeos obtenidos por el equipo