Mujer deportada de Maryland aparece en un vídeo siendo arrastrada en Ghana [EN]  

Rabbiatu Kuyateh fue detenida este verano durante su control anual ante el ICE, según informó su hijo. Se mudó al área de Washington D. C. hace 30 años, huyendo de la guerra civil en Sierra Leona. Una familia de Maryland está tratando de recuperar a su ser querido después de que fuera deportada de Estados Unidos a un país con el que, según ellos, no tenía ningún vínculo. Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo muestra cómo era arrastrada por personas que, según su familia, trabajaban para el Gobierno de Ghana. Los vídeos obtenidos por el equipo
El día que caiga el imperio, Núremberg queda a la altura del betún
www.opendemocracy.net/en/5050/ghana-and-trump-are-bargaining-with-live
Y encima la normalidad de la mayoría de países era negar asilo a los refugiados.
Lo que dije, lo dije por esa pretensión tonta de pensar que sólo tenemos 2 problemas en el mundo.
Yo te digo "en esta noticia los culpables no son precisamente los de Ghana" y tú respondes "retomo la comparación con los nazis y me pongo a hablar de refugiados en una noticia sobre cómo EEUU está mandando a África a gente que lleva toda su vida adulta residiendo en EEUU".
Los judíos no tienen nada que ver con ésto. Los sionistas tampoco. Eso sí es verdad.
No había ninguna razón objetiva para deportar a esta mujer sino que había que cumplir el cupo. Sin antecedentes ni razón. Es una animalada se mira por donde mire.
EE.UU se hizo gracias a la inmigración, pero integración, lo que se dice integración, por parte de la clase anglosajona con el resto de razas, etnias, culturas inmigrantes... no sé yo.
Pero si precisamente está lleno Nueva York de barrios llamados "pequeño X" donde X es el país/ciudad importante de la nacionalidad de sus antepasados
Ya se que me vas a decir que ahora está haciendo un control más estricto de la frontera, pero ésto es para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.
Ellos también son inmigrantes ilegales.