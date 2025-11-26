edición general
98 meneos
929 clics
Mujer deportada de Maryland aparece en un vídeo siendo arrastrada en Ghana [EN]

Mujer deportada de Maryland aparece en un vídeo siendo arrastrada en Ghana [EN]  

Rabbiatu Kuyateh fue detenida este verano durante su control anual ante el ICE, según informó su hijo. Se mudó al área de Washington D. C. hace 30 años, huyendo de la guerra civil en Sierra Leona. Una familia de Maryland está tratando de recuperar a su ser querido después de que fuera deportada de Estados Unidos a un país con el que, según ellos, no tenía ningún vínculo. Un vídeo que ha dado la vuelta al mundo muestra cómo era arrastrada por personas que, según su familia, trabajaban para el Gobierno de Ghana. Los vídeos obtenidos por el equipo

| etiquetas: mujer , deportada , maryland , ghana , sierra leona
50 48 0 K 380 CamisaParda
43 comentarios
50 48 0 K 380 CamisaParda
Comentarios destacados:          
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A este paso entre Trumpistas y sionistas van a dejar el asunto de los nazis en una mera anécdota.
23 K 240
makinavaja #6 makinavaja
#1 Se llama evolución.... :-D :-D
0 K 12
#7 AMartian
#1 Ya hace tiempo que los sobrepasaron, solo para Irak se maneja la cifra de 2M, bombardeos a civiles como el de Tokio, demuestran que lo de las bombas atómicas solo fue para probarlas, como los nazis en Guernica.
El día que caiga el imperio, Núremberg queda a la altura del betún  media
4 K 53
balancin #10 balancin
#1 creo que en Ghana no son trumpistas ni sionistas
3 K 16
Cabre13 #18 Cabre13
#10 Yo creo que no ha sido Ghana el país que ha detenido a una persona residente en EEUU y la ha trasladado a Ghana pese a no tener ningún vínculo con dicho país.
0 K 10
balancin #27 balancin
#18 retomando la comparación con nazis, estos eran más de buscar contrincantes por el mundo para cargarselos que solo expulsarlos.

Y encima la normalidad de la mayoría de países era negar asilo a los refugiados.

Lo que dije, lo dije por esa pretensión tonta de pensar que sólo tenemos 2 problemas en el mundo.
0 K 10
Cabre13 #39 Cabre13
#27 Es decir. Alguien llama nazis a los trumpistas y tú respondes "pues Ghana no es trumpistas".
Yo te digo "en esta noticia los culpables no son precisamente los de Ghana" y tú respondes "retomo la comparación con los nazis y me pongo a hablar de refugiados en una noticia sobre cómo EEUU está mandando a África a gente que lleva toda su vida adulta residiendo en EEUU".
Ah.
0 K 10
Lenari #25 Lenari
#1 Claro que sí, como los de Ghana tratan a una mujer originaria de Ghana es culpa de Trump y de los... judíos

xD xD xD
0 K 10
Andreham #34 Andreham *
#25 Esa mujer no está allí porque quisiera, sino porque Trump la ha expulsado a ese país. Y no es de Ghana, sino Sierra Leona. Son 6 horas en avión.

Los judíos no tienen nada que ver con ésto. Los sionistas tampoco. Eso sí es verdad.
0 K 8
Lenari #38 Lenari
#34 Pues entonces desde Ghana la deportarán a Sierra Leona y ya. Y si no lo hacen, ¿ahora es culpa de los EEUU que los paises africanos sean lo que son? Joder, ya vale.
0 K 10
bubiba #41 bubiba *
#38 la pregunta es porque una mujer trabajadora que no ha hecho nada mala es deportada a un país sin derechos civiles con toda su familia en estados unidos .deportar a países sin garantías donde se puede torturar al deportada va contra los derechos humanos. Lo mismo tú quieres comparar estafos unidos a USA

No había ninguna razón objetiva para deportar a esta mujer sino que había que cumplir el cupo. Sin antecedentes ni razón. Es una animalada se mira por donde mire.
0 K 10
Lenari #43 Lenari
#41 Pues porque son de allí.
0 K 10
bubiba #42 bubiba *
#1 y los siguientes. Hay inmigrantes de diferente clase. Y los determinado tipo son los que se han impuesto
0 K 10
themarquesito #3 themarquesito
#0 Si quieres, te muevo esto al sub sobre tropelías de ICE: |Camisaparda
5 K 77
TooBased #4 TooBased
#3 Hecho {0x1f64f}
2 K 49
themarquesito #5 themarquesito
#4 Fenomenal. ICE lía tales cristos tan continuamente, que me pareció útil crear un sub específico
1 K 37
Findeton #8 Findeton
Esto es algo horrible. Lo de Trump contra los inmigrantes es criminal y contrario a la esencia americana.
2 K 31
babuino #9 babuino
#8 lo de la "esencia americana" habría que revisarlo. Los anglos, en parte "fundadores" de los EE.UU, tienen un historial de la leche.
EE.UU se hizo gracias a la inmigración, pero integración, lo que se dice integración, por parte de la clase anglosajona con el resto de razas, etnias, culturas inmigrantes... no sé yo.
6 K 74
Raziel_2 #12 Raziel_2 *
#9 Cuando entre ellos mismos ha calado la idea de que no son norteamericanos, si no que son X% de un lado, X% de otro lado, es que algo muy malo pasa en su sociedad.
0 K 10
Pablosky #14 Pablosky
#9 es que más que “inmigración” se podría usar la palabra “colonización” y sería casi más correcto, al menos para los primeros 100 años.
0 K 9
Findeton #19 Findeton
#9 Me parece absurdo, claro que hay integración, si te vas a NY son americanos, no ven si son descendientes de ingleses, italianos, irlandeses, españoles, africanos o alemanes.
0 K 11
elGude #24 elGude
#19 no, no son americanos. Son descendientes de colonizadores. Los verdaderos americanos están en reservas.
0 K 12
Findeton #26 Findeton
#24 Te equivocas, esos también son descendientes de colonizadores.
0 K 11
elGude #30 elGude
#26 claro. Al final es que esto de las naciones y las nacionales es una chorrada.
1 K 20
babuino #33 babuino
#19 en pocos sitios vas a ver más afición a clasificar por "razas" (caucásicos, asiáticos, "afroamericanos", latinos...) que en USA.
0 K 7
Findeton #35 Findeton
#33 Por parte de los demócratas.
0 K 11
Andreham #37 Andreham
#19 ???

Pero si precisamente está lleno Nueva York de barrios llamados "pequeño X" donde X es el país/ciudad importante de la nacionalidad de sus antepasados xD
0 K 8
Findeton #40 Findeton
#37 Herencia cultural integrada.
0 K 11
#16 DenisseJoel
#8 Trump es aliado de Milei por algo.
0 K 11
Findeton #17 Findeton
#16 Milei es aliado de EEUU, también se llevaba bien con la administración Biden.
1 K 22
#22 DenisseJoel
#17 Si, parece que le da igual ser amigo de un liberticida xenófobo que de un peligroso comunista. Un veleta sin escrúpulos.
0 K 11
Findeton #28 Findeton
#22 Bueno ZP y Bono son amigos de Maduro y no he visto que lo critiques.
0 K 11
#32 DenisseJoel
#28 Y a ti no te he visto criticar a Milei por apoyar a los genocidas.
0 K 11
Findeton #36 Findeton
#32 Pues no me has leído suficiente.
0 K 11
Kafkarudo #23 Kafkarudo
#16 Pero sí Milei siempre sostuvo que las fronteras no deberían existir y que la gente tiene el derecho de vivir donde quiera (cosa que sus seguidores le critican).
Ya se que me vas a decir que ahora está haciendo un control más estricto de la frontera, pero ésto es para combatir el narcotráfico y el tráfico de personas.
0 K 6
elGude #20 elGude
#8 si en usa nunca se han tratado mal a los inmigrantes ni a los nativos.
1 K 18
Natxelas_IV #31 Natxelas_IV
#8 Son ingleses. Nunca han tenido piedad por nadie ni por nada.
0 K 8
#13 Albarkas
El día en que toda ésta mierda acabe espero que deporten a los bastardos que la están liando pardísima.
Ellos también son inmigrantes ilegales.
1 K 26
#29 gorgos *
A este paso echarán hasta a los africanos descendientes de los esclavos
0 K 17
#21 Ovidio
Pero luego se propone arrasar y borrar del mapa países como Ghana y te llaman facha
0 K 10
Jonesy #11 Jonesy
Espero que no la hagan volver atravesando el portal temporal  media
0 K 9

menéame