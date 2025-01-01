edición general
10 meneos
30 clics
Muere uno de los heridos por el tiroteo de Las Cabezas de San Juan

Muere uno de los heridos por el tiroteo de Las Cabezas de San Juan

Los protagonistas volvieron a personarse en esta zona de bares del municipio del Bajo Guadalquivir. Entonces se produjo el tiroteo que acabó con tres heridos, todos pertenecientes a una misma familia de Los Palacios. Uno de ellos, de 30 años, revestía especial gravedad al recibir un disparo en la cabeza. Su padre, de unos 50 años, había recibido un disparo en el abdomen pero estaba fuera de peligro; y el cuñado del joven, de unos veinte años, también habría sido alcanzado por un proyectil.

| etiquetas: muere , heridos , tiroteo , cabezas de san juan , reyerta , familias
9 1 0 K 113 actualidad
12 comentarios
9 1 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 moxid
habrá vendetta?
0 K 17
Battlestar #7 Battlestar
#2 Palabra italiana muy bonita, pero teniendo el local aplicable "reyerta" por qué no usarlo?
2 K 17
#9 groucha
#7 Vendetta y reyerta no son sinónimos...
0 K 9
Kantinero #3 Kantinero
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha explicado a los medios que las primeras hipótesis descartan que el origen de la reyerta y posterior tiroteo esté en un ajuste de cuenta o en un asunto de drogas.

No hay ajuste de cuentas, no hay drogas pero se van de bares con un arma
0 K 13
woody_alien #4 woody_alien
#3 Es Sevilla, ¿No has oído nunca que todos dicen "Mi arma"?
4 K 60
#10 groucha
#4 Eso es algo más bien capitalino, no de la provincia.
0 K 9
founds #12 founds
#10 yo a muy pocos les he escuchado usando el "miarma", al menos en mi entorno
0 K 7
Gnomo #5 Gnomo
#3 Esto es un payo, que se va al bar a tomar algo y no lleva armas
2 K 27
Putirina #8 Putirina *
#3 #5 En realidad no. Se pelearon en la hamburguesería, pero sin armas. Después uno de ellos fue a su casa a por la pistola y volvió para repartir plomo.

Creo que es de justicia aclarar este punto, para que se pueda apreciar que se trata de un tipo civilizado. Por cierto, el fallecido era alunicero. Todos gente de bien, como vemos.
2 K 38
victorjba #6 victorjba
La familia Corleone vs la familia Tattaglia... Ah, no, espera...
0 K 10
#11 Borgiano
Habrá que estar atentos a los tiktok de las "familias", que suelen ser oro puro en estos casos.
0 K 7

menéame