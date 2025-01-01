Muere uno de los heridos por el tiroteo de Las Cabezas de San Juan

Los protagonistas volvieron a personarse en esta zona de bares del municipio del Bajo Guadalquivir. Entonces se produjo el tiroteo que acabó con tres heridos, todos pertenecientes a una misma familia de Los Palacios. Uno de ellos, de 30 años, revestía especial gravedad al recibir un disparo en la cabeza. Su padre, de unos 50 años, había recibido un disparo en el abdomen pero estaba fuera de peligro; y el cuñado del joven, de unos veinte años, también habría sido alcanzado por un proyectil.