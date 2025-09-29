·
Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido
Raúl Ramírez, de 19 años, no ha podido superar las graves consecuencias de su derrame cerebral
|
etiquetas
:
fútbol
,
colindres
,
cantabria
,
golpe
,
muerte
#1
Vodker
"Este contenido es exclusivo para suscriptores"
3
K
61
#3
Asimismov
#1
derrames exclusivos para suscriptores ¡Suscríbanse!
0
K
12
#2
cocolisto
Es mejor poner un medio sin muro impenetrable:
www.marca.com/futbol/tercera-rfef/2025/09/29/raul-ramirez-portero-coli
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
www.marca.com/futbol/tercera-rfef/2025/09/29/raul-ramirez-portero-coli