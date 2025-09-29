edición general
Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido

Raúl Ramírez, de 19 años, no ha podido superar las graves consecuencias de su derrame cerebral

Vodker #1 Vodker
"Este contenido es exclusivo para suscriptores"
Asimismov #3 Asimismov
#1 derrames exclusivos para suscriptores ¡Suscríbanse!
cocolisto #2 cocolisto
Es mejor poner un medio sin muro impenetrable:

www.marca.com/futbol/tercera-rfef/2025/09/29/raul-ramirez-portero-coli
