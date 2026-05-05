Muere Piculín Ortiz a los 62 años de edad

El mundo del baloncesto despide a José Piculín Ortiz, mítico exjugador de Puerto Rico fallecido a los 62 años tras una larga lucha contra un cáncer colorrectal. El exjugador puertorriqueño, considerado una de las grandes leyendas del deporte en su país y con una destacada trayectoria internacional, había pasado en los últimos años por distintos problemas de salud derivados de su enfermedad, que lo mantuvo alejado de la vida pública en varios momentos.