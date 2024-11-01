Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy la cazavampiros' y 'Mentes criminales'

"Con profundo pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", señalaron sus cercanos en un texto que se difundió por Instagram. El actor tenía 54 años. "No era un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado (abuso de sustancias y problemas mentales), estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro".