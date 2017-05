Muere el músico estadounidense Bruce Hampton durante un concierto y nadie se da cuenta  

El músico estadounidense Bruce Hampton falleció el pasado 2 de mayo durante un concierto en el que celebraba su cumpleaños número 70. Un video publicado en YouTube revela el preciso momento en el que el guitarrista pierde el conocimiento y se desvanece para permanecer varios minutos en el suelo. Mientras tanto, la banda continúa interpretando 'Turn on Your Lovelight', uno de sus más grandes éxitos. Para cuando notaron que la caída no formaba parte del espectáculo, ya era demasiado tarde.