Muere Chuck Mangione, creador de Feels So Good, a los 84 años

Chuck Mangione, músico de jazz murió a los 84 años mientras dormía en su casa de Rochester, Nueva York. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado. Su mayor éxito llegó en 1978 con el sencillo “Feels So Good”. El tema se volvió parte de la cultura popular gracias a múltiples apariciones en películas, comerciales y series como King of the Hill, donde Mangione participó con su propia voz. Ganó dos premios Grammy: en 1977 por “Bellavia” y en 1979 por la banda sonora de The Children of Sanchez, que también consiguió el globo de oro.