publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
166
meneos
257
clics
Moreno, sobre el cribado de cáncer de mama: "Cuando hay indicio, no se dice nada para no generar ansiedad"
El presidente de la Junta anuncia un plan de choque para solucionar los errores en el protocolo seguido y deja en el aire el futuro de la consejera de Salud.
|
etiquetas
:
juanma
,
moreno
,
cribado
,
cáncer
,
mama
,
silencio
,
ansiedad
actualidad
59 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Hola, soy juanma, y soy una garrapata del sistema. Gestiono vuestra guita para que viváis mejor. Mi sueldo está subvencionado por el populacho, este año me lo he subido un poco
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
doppel
*
Hola, soy juanma, y soy una garrapata del sistema. Gestiono vuestra guita para que viváis mejor. Mi sueldo está subvencionado por el populacho, este año me lo he subido un poco
34
K
326
#9
Dr.Who
*
#1
ya te vale, Juanma
4
K
65
#16
txillo
#9
pero y de Perro Sanxe no dices nada.
3
K
63
#18
Dr.Who
*
#16
sanxe sanxe sanxeeee, se llamaba él...
1
K
30
#58
txillo
#18
buaaaaah. Y por parte del pare y por parte de la mareeee
1
K
30
#38
username
#1
tenía un máster y un título...ah no
1
K
21
#45
calde
#38
era pizzero, que es más o menos lo mismo...
1
K
14
#54
Tontolculo
#1
Gestiono vuestra guita para
que viváis
vivir mejor
0
K
10
#7
elGude
Luego si hablamos de la superioridad moral de la izquierda.
23
K
237
#11
Veelicus
Que gentuza por dios.
Ese mensaje es criminal, pero literalmente, ya que esta reconociendo que hay gente que no ha podido acceder a un tratamiento al desconocer que estaba enferma.
15
K
150
#4
obmultimedia
*
Pedazo de mierda seca e infraser es Moreno Boñiga.
Es un "total, se van a morir igual"
14
K
134
#47
calde
*
#4
Yo lo iba a comparar con Mazón en la Dana, que se ve que también le quiso ahorrar la ansiedad a la población enviando el esalert antes de que se ahogaran, pero tu comparación también es buena...
0
K
11
#5
capitan__nemo
¿Cuanto tardan a hacer la siguiente prueba si encuentran indicio para confirmarlo o descartarlo?
7
K
104
#10
Dr.Who
*
#5
han dicho que hasta un año más van a tardar en comprobar el estado de las afectadas por esta negligencia.
Está claro cuál es el modelo con el que falsean cifras de espera en operaciones y tratamientos: retrasando el diagnostico todo lo posible o incluso ocultándolo.
20
K
191
#33
manuelnw
*
#10
Hay que reconocer que un buen dinero se ahorran. Luego la gente les seguirá votando para que no les ocupen la casa cuando van a por el pan.
3
K
35
#12
pitercio
Joder, es que esto es peor que no haber hecho ninguna prueba, porque cuando te revisan y no te llaman dan la tranquilidad de que ha salido todo bien. Lo que han hecho es empeorar las posibilidades de supervivencia de esas mujeres. Es algo criminal, peor que la inoperancia.
10
K
104
#59
kwisatz_haderach
#12
y no te olvides, que han dicho literalmente "Y esas mujeres han ido a la oposicion a quejarse en vez de ir a nosotros!"
¡PERO SI LAS HABEIS IGNORADO Y ARCHIVADO SUS QUEJAS, CLARO QUE SE FUERON A LA OPOSICION A DECIRLES LO QUE PASABA!.
Es que va a pasar como el master de Ayuso o la Dana, van a coger de culpable a algun cargo intermedio, le van a echar la bronca y lo van a mover a otro puesto por "guardar las apariencias".
0
K
10
#8
XtrMnIO
Es el protocolo del PP en las CCAA que tiene secuestradas.
Matar gente.
8
K
85
#2
Katos
Cómo????
6
K
66
#3
Khadgar
#2
Así pueden morir en paz o algo.
2
K
10
#23
Machakasaurio
#2
si se iban a morir igual hombre, para que generarles ansiedad!??
Luego dices que votar al pp mata, y te llaman exagerado...
5
K
41
#19
Leon_Bocanegra
A ver, ya lo ha dicho hoy el alcalde de Madrid : estoy seguro de que a las mujeres españolas lo que les preocupa es que las pulseras de alejamiento funcionen.
Claro que tb ha dicho que al perro sanxe le importan las mujeres lo mismo que le importaban a su suegro.
La miseria moral y la sinvergonzonería de la gentuza de derechas cada día es mayor.
4
K
53
#21
mariKarmo
Ocultan información al paciente?
3
K
52
#14
Supercinexin
Erradicar el derechismo ya no es ni siquiera cuestión de democracia, que también, sino simple y pura cuestión de supervivencia.
O acabamos con la derecha, las ideas borradas de la faz de la Tierra, o la derecha acabará con nosotros.
3
K
52
#30
Asimismov
#14
la lista es interminable (de memoria):
-los muertos por hepatitis habiendo tratamiento.
-los muertos del Yak 42
-los muertos del 11M
-los muertos del metro valencia
-los muertos de la curva de Angrois
-los muertos de las residencias en Madrid
-los muertos de la DANA
Y no contentos con todos estos muertos aún nos quieren meter en una guerra.
9
K
104
#46
Mangione
*
#30
Añade al medio millón de civiles iraquíes que se cepillaron para que Aznar (
"pueden ustedes estar seguros de que hay armas de destrucción masiva"
) pusiera los pies sobre la mesa junto a Bush y luego se reconvirtiese en traficante de armas con
instituto de ideas.
2
K
36
#48
Mark_
#30
el PP es algo que nunca debió haber existido si en este país se hubiera juzgado a los responsables de la dictadura en su momento.
1
K
24
#13
wata
Menudo hijodeputa.
3
K
49
#20
jm22381
Estaría bien si seguido se hace otra prueba para confirmar o descartar pero si dejas pasar tiempo estás matando gente
2
K
43
#6
ipanies
Y no será mejor que eche a quien toca y se calle la boca?!?!?!
2
K
29
#17
Milmariposas
Se puede ser más miserable e insensible?
1
K
28
#31
Mimaus
#17
debe ser condición indispensable para llegar a algo en este partido como Mazón o la Quirónesa.
2
K
35
#42
beltraneja
#31
la quironesa
0
K
7
#27
thalonius
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
Artículo 4. Derecho a la información asistencial.
1.
Los pacientes tienen derecho a conocer
, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud,
toda la información disponible
sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la…
» ver todo el comentario
2
K
25
#26
ayatolah
Unos y otros robarán, pero es que el PP directamente cuesta vidas: esto, Alvia, Yakolev, residencias de ayuso, DANA, Madrid Arena, Metro Valencia,
1
K
24
#41
taranganas
Juanma eres tonto! pero no te decimos nada para que no te preocupes!
1
K
23
#40
username
Ayuso 2.0
1
K
22
#51
Celsar
#40
haciendo escuela la vampiresa.
0
K
12
#15
Antipalancas21
Un sinvergüenza del Pp intentando echar balones fuera, se nota que hay elecciones pronto.
0
K
20
#37
int21h
Cuando eres un puto anormal tampoco te dicen nada para no generarte ansiedad, Juanma.
1
K
20
#36
dobladordeesquinas
Es un presidente inepto y un político lamentable.
El único don q le adorna es saber mantenerse en segundo plano sin hacer ruido, mientras desmantela todo lo público.
1
K
20
#43
Peter086
Estoy sorprendido de que no haya intentado echar culpas al gobierno central (aún).
1
K
19
#50
Celsar
#43
lo tiene complicado siendo el Servicio ANDALUZ de Salud...
0
K
12
#28
Malaguita
Veis? Si ya sabía yo que este señor era buena persona. Cuándo hay que votarle otra vez?
1
K
16
#24
jonolulu
Indicio de eugenesia detected
0
K
14
#57
mmlv
¿Pero de donde saca el PP a tanto miserable?
0
K
14
#22
Priorat
Estoy totalmente de acuerdo con Bonilla, porque no solo es la ansiedad de avisar y hacer más pruebas. Porque en la mayoría saldrá negativo y se acabará la ansiedad.
Pero lo peor ese esas personas en las que se confirme que sí tienen cáncer de mama. Ellas si que van a tener ansiedad de verdad. Así que mejor que no se enteren y evitamos el problema.
2
K
14
#39
Priorat
#22
Rizando el rizo. Se me ocurre una idea mejor. Hagamos las pruebas complementarias en las que hayan indicios de cáncer de mama y, para evitar la ansiedad solo avisemos a las que ya sabemos seguro que no tiene cáncer de mama y a las que lo tiene mejor no les decimos nada.
1
K
15
#44
vantablack
#22
no solo ellas, sus familias también. Un caos total de gente ansiosa
0
K
7
#53
rogerillu
Si se van a morir igual, que más les da.
0
K
10
#49
Sacapuntas
Mis cojones, Moreno.
0
K
10
#56
Re-botado
El problema es que tienen puesta de Consejera de Sanidad en Andalucia a una Licenciada en Filología Inglesa y, claro, pasa lo que pasa.
0
K
9
#52
jaramero
Y el almorrano ladilla este no ha sido cesado todavía?
Hay que tener muy mala sandre para decir semejantes cosas.
0
K
7
#32
Mimaus
Claro que sí, mejor muerta que estresada, Juanito.
0
K
7
#29
Gurripander
Eso mismo pasó con la DANA.
Se llama inacción, por incapacidad.
Que está 'gente' siga gobernando, en algunas CCAA, clama al cielo...
0
K
7
#25
beltraneja
Y saber callarse
0
K
7
#35
Nobodyatall
Es igual, los borregos le van a seguir votando igual
0
K
6
#34
Lagunas_M
*
Peor que el PSOE ya era dificil en Andalucia, pero como no el PP superándose cada dia.
0
K
6
#55
Aleh
Cómo se puede ser tan hijo de puta.
meneame.net/story/consejera-andaluza-salud-victimas-diagnostico-tardio
0
K
6
