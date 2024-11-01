‘El Monstruo’ fue recluido en penal de máxima seguridad de Paraguay

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza (en la ciudad de Emboscada); cárcel de máxima seguridad de Paraguay. Erick Moreno Hernández compartirá pabellón con el peligroso cabecilla del Clan Rotela, Armando Javier Rotela Ayala, considerado el preso más importante de Paraguay. El criminal peruano deberá cumplir en este lugar la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial de Paraguay; tras su captura, ocurrida el pasado miércoles, 24 de septiembre, en la localid