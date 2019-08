Monedero amenaza con quitarse más ropa si el PSOE y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo

En una entrevista para el diario El Mundo, en la que posa sin camiseta, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha amenazado con exhibirse completamente desnudo si Pedro Sánchez sigue negándose a aceptar las condiciones de Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición. “Va en serio, estoy muy loco y los representantes de todo el espectro parlamentario me conocen y saben que no es ningún farol”, insiste el politólogo, adelantando incluso que “ya me he afeitado los huevos y todo por si la negociación fracasa”.