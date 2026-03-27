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El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

La rápida maniobra del piloto y la alerta anticolisión evitaron una tragedia en el aire durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne, mientras la FAA investiga el incidente. Un avión de United Airlines con 162 pasajeros y seis tripulantes a bordo evitó una colisión en el aire con un helicóptero Black Hawk militar durante su aproximación final al aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, California, la noche del martes.

| etiquetas: aeropuerto john wayne , faa , avión , helicóptero , controlador , eeuu
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2 comentarios
7 1 1 K 88 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pocos accidentes me parece que pasan en EEUU con el cristo de aeronaves que tienen y lo cerca que vuelan unas de otras.

Recordad en 2025 cuando colisionaron en Washington un helicópotero militar y un avión que iba a aterrizar por un errror de 100 pies en la altitud de uno de ellos. 100 pies ... eso significa que estaban separados 30 metros en la vertical.
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taSanás #1 taSanás
Trabajo cerca de un fabricante de helicópteros y los veo volar cada pocas horas… jamás los veo en flightradar, me sorprende muchísimo que por mucho que sea de día y se supongan difenrentes capas de vuelo, que no vayan con la v16 encendida
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menéame