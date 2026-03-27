El momento en que un avión comercial evitó un choque con un helicóptero militar en California

La rápida maniobra del piloto y la alerta anticolisión evitaron una tragedia en el aire durante el aterrizaje en el aeropuerto John Wayne, mientras la FAA investiga el incidente. Un avión de United Airlines con 162 pasajeros y seis tripulantes a bordo evitó una colisión en el aire con un helicóptero Black Hawk militar durante su aproximación final al aeropuerto John Wayne, en Santa Ana, California, la noche del martes.