9
meneos
19
clics
Molinos perdió $19.485 millones en el primer semestre por la "suba de costos" y el "consumo deprimido" en Argentina
La compañía, dueña de marcas como Gallo y Lucchetti, reportó un crecimiento de 1,9% en el volumen de ventas, pero el resultado neto fue negativo
|
etiquetas:
:
molinos de la plata
,
consumo
,
argentina
,
milei
,
caída
8
1
0
K
111
actualidad
3 comentarios
8
1
0
K
111
actualidad
#2
Pixmac
También Ledesma y otras empresas han anunciado grandes pérdidas. Una parte será por la bajada del consumo pero también el no poder subir los precios todo lo que debieran (por presiones del gobierno y para no hundir aún más las ventas) ha afectado a sus cuentas. No es raro que muchas empresas internacionales estén pensando dejar el país, que las previsiones no son buenas.
0
K
20
#3
Connect
#2
Pues si antes estaban mal con una inflación galopante y la gente saliendo por televisión diciendo que no podían comprar, y ahora resulta que tampoco la economía no va bien, entonces será que la Argentina no tendrá solución.
Eso, o es que en meneame se vive en una imaginación, y ahí fuera las cosas son de otra manera.
Nos lo dirán los argentinos este próximo 7 de septiembre, que hay elecciones legislativas de medio mandato... Según he leído en meneame los argentinos se mueren de hambre con Milei, así que perderá. Lo he leído en meneame...
0
K
13
#1
Leon_Bocanegra
Me maravilla el uso de la palabra "suba". La suba de impuestos, la suba de costos...
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
