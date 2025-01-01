edición general
Molinos perdió $19.485 millones en el primer semestre por la “suba de costos” y el “consumo deprimido” en Argentina

La compañía, dueña de marcas como Gallo y Lucchetti, reportó un crecimiento de 1,9% en el volumen de ventas, pero el resultado neto fue negativo

También Ledesma y otras empresas han anunciado grandes pérdidas. Una parte será por la bajada del consumo pero también el no poder subir los precios todo lo que debieran (por presiones del gobierno y para no hundir aún más las ventas) ha afectado a sus cuentas. No es raro que muchas empresas internacionales estén pensando dejar el país, que las previsiones no son buenas.
#2 Pues si antes estaban mal con una inflación galopante y la gente saliendo por televisión diciendo que no podían comprar, y ahora resulta que tampoco la economía no va bien, entonces será que la Argentina no tendrá solución.

Eso, o es que en meneame se vive en una imaginación, y ahí fuera las cosas son de otra manera.

Nos lo dirán los argentinos este próximo 7 de septiembre, que hay elecciones legislativas de medio mandato... Según he leído en meneame los argentinos se mueren de hambre con Milei, así que perderá. Lo he leído en meneame... :roll:
Me maravilla el uso de la palabra "suba". La suba de impuestos, la suba de costos...
