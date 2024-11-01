La modelo de Instagram que llegó a campeona mundial de boxeo a base de trampas [ENG]  

Angelina "Barbie" Lukas, boxeadora kazaja de la categoría de peso gallo, ha llegado a ser campeona mundial reconocida por la WBC, pero la historia de su campeonato está rodeada de controversias: peleas con juego sucio, mordiscos, golpes bajos, agarrones, rumores de amenazas por parte de grupos mafiosos, y de combates amañados con árbitros comprados.
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Resulta peculiar encontrar en el mundo del boxeo un caso de "Mar-a-Lago face" como los que habitualmente vemos @Verdaderofalso y yo en la política yanqui.
Pero ya sabemos cómo va esto: si te lo dice Pablo Iglesias para intentar mejorar la… » ver todo el comentario