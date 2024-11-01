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La modelo de Instagram que llegó a campeona mundial de boxeo a base de trampas [ENG]

La modelo de Instagram que llegó a campeona mundial de boxeo a base de trampas [ENG]  

Angelina "Barbie" Lukas, boxeadora kazaja de la categoría de peso gallo, ha llegado a ser campeona mundial reconocida por la WBC, pero la historia de su campeonato está rodeada de controversias: peleas con juego sucio, mordiscos, golpes bajos, agarrones, rumores de amenazas por parte de grupos mafiosos, y de combates amañados con árbitros comprados.

| etiquetas: angelina lukas , kazajistán , boxeo , wbc , amaños
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3 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Aquí el perfil de la barbie kazaja en BoxRec.
boxrec.com/en/box-pro/902034

Resulta peculiar encontrar en el mundo del boxeo un caso de "Mar-a-Lago face" como los que habitualmente vemos @Verdaderofalso y yo en la política yanqui.
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Mangione #3 Mangione
#2 era para #1, que me confundí al citar.
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Mangione #2 Mangione *
#2 Si ya hay raperos fachas como el miderda del Jincho o trumpistas como la polaca esa... me lo creo todo. Y lo digo como alguien que creció amando el hip hop y la cultura negra norteamericana: parte del éxito de la agenda neocon es precisamente haberse dado cuenta de que que deben de ser ubícuos, hegemónicos. Lo cual, una vez más, es una copia y perversión de las ideas de iquierdas (Antonio Gramsci).
Pero ya sabemos cómo va esto: si te lo dice Pablo Iglesias para intentar mejorar la…   » ver todo el comentario
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menéame