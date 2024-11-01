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El “modelo Airbus” para el ferrocarril europeo

El “modelo Airbus” para el ferrocarril europeo

Es probable que nuestras empresas acaben siendo un grupito de enanos vendiendo trenes caros sólo a operadores europeos.

| etiquetas: airbus , industria , trenes
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2 comentarios
8 2 0 K 106 actualidad
crycom #1 crycom
Y el operador resultante de la fusión, no me digas, seguro que tiene la sede en Francia como Airbus.
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#2 mcfgdbbn3 *
Cuando compraron los Velaro, parte de los trenes se hicieron en un taller de Renfe de España. ¿Por qué no se recupera esa idea?

O mejor, recuperar las dos ideas: comprar más trenes de ese modelo (Velaro) y hacerlos aquí. xD

#1: Lo suyo sería ponerla en Alemania y así decir que tiene 180 años de experiencia en trenes eléctricos. :-P
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menéame