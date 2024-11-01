edición general
Mislata paralizará las licencias para transformar bajos comerciales en viviendas vacacionales

El Ayuntamiento de Mislata aprobará en el próximo Pleno Municipal una moratoria temporal que suspenderá la tramitación y concesión de licencias para convertir locales comerciales en viviendas vacacionales y promoverá la declaración de zona tensionada en toda Mislata para provocar una rebaja en el precio de los alquileres

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La derecha que ama a españa no lo hace porque prefiere venderle el país a los guiris

De un imperio dónde no se pone el sol a terminar de camareros y vendiéndole los restos a los británicos

La peor élite de la historia
WcPC #2 WcPC
Hace unas semanas recuerdo que unos cuantos me decían en menéame que eso de "convertir locales en viviendas" no se podía hacer porque era ilegal...
Ya ves tú.
rojelio #4 rojelio
#2 Esa conversión depende de normativas municipales, por lo que no es legal en todas partes.
TheOracle #3 TheOracle
HOLOCAUSTOOOOOOOOOO de viviendas asesinas.
