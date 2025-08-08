edición general
Mientras Israel alista planes militares para tomar Ciudad de Gaza, nuevos paquetes de alimentos llueven al sur de la Franja

Israel anunció este viernes una nueva fase en su ofensiva en la Franja de Gaza con la aprobación, por parte del Gabinete de Seguridad, de un plan militar que contempla la toma de control total del principal centro urbano del enclave por parte de las Fuerzas de Defensa. La medida, impulsada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, forma parte de una estrategia que busca, según su oficina, la derrota de Hamas, el retorno de los rehenes y el establecimiento de una administración civil alternativa, sin participación del grupo terrorista.

Pronto lloverán allí las balas, y se verterá sangre inocente ante la indiferencia de los líderes mundiales.
