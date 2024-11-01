edición general
Microsoft esta llenado Teams con agentes IA [eng]

Los agentes facilitadores ahora asistirán a las reuniones de Teams, creando agendas, tomando notas y respondiendo preguntas. Los agentes también pueden sugerir asignaciones de tiempo para diferentes temas de reunión —avisando a los participantes si se están excediendo— y crear documentos y tareas. Una versión móvil está diseñada para activarse "con un solo toque" para que puedas asegurarte de que el agente no se pierda "una conversación rápida en el pasillo o una sincronización espontánea en persona".

ronko #2 ronko *
Ahora va la UE y se baja los pantalones más rápido y fuerte.
edito es esta noticia: hipertextual.com/legal/microsoft-evita-multa-millonaria-teams-europa/
Torrezzno #5 Torrezzno
Esta parte de aquí me fascina:

A mobile version is designed to be activated “with a single tap” so you can make sure the agent doesn’t miss out on “a quick hallway chat or a spontaneous in-person sync.”

La de inventos para justificar la vuelta a la oficina
Torrezzno #1 Torrezzno
Si ya Teams era inusable imaginad cuando la mayoría de interacciones sean con IAs
#3 Klamp
#1 o cuando te empiecen a cobrar por ellos y no te permitan contratar un teams sin AI
#4 soberao *
Comexión con el usuario Jesucristo, que es el hijo de Dios en la tierra y al que puedes preguntar todo en Teams. En cada reunión un "secretario" virtual espiando con el permiso de administraciones y empresas... Todas las reuniones disponobles para el gran hermano de Microsoft, Dios de los sistemas operativos del imperio.
Y la UE intentando prohibir el secreto de las conversaciones y aquí va a estar Teams grabando de serie cada reunión...
founds #6 founds
eso me aclara por que es insufrible trabajar con teams, ya solo lo abro vía web por qué la versión de escritorio me deja el sistema fatal
