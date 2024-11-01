Microsoft esta llenado Teams con agentes IA [eng]

Los agentes facilitadores ahora asistirán a las reuniones de Teams, creando agendas, tomando notas y respondiendo preguntas. Los agentes también pueden sugerir asignaciones de tiempo para diferentes temas de reunión —avisando a los participantes si se están excediendo— y crear documentos y tareas. Una versión móvil está diseñada para activarse "con un solo toque" para que puedas asegurarte de que el agente no se pierda "una conversación rápida en el pasillo o una sincronización espontánea en persona".
| etiquetas: microsoft , teams , agentes ia , distopia
edito es esta noticia: hipertextual.com/legal/microsoft-evita-multa-millonaria-teams-europa/
La de inventos para justificar la vuelta a la oficina
Y la UE intentando prohibir el secreto de las conversaciones y aquí va a estar Teams grabando de serie cada reunión...