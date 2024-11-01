Microsoft esta llenado Teams con agentes IA [eng]

Los agentes facilitadores ahora asistirán a las reuniones de Teams, creando agendas, tomando notas y respondiendo preguntas. Los agentes también pueden sugerir asignaciones de tiempo para diferentes temas de reunión —avisando a los participantes si se están excediendo— y crear documentos y tareas. Una versión móvil está diseñada para activarse "con un solo toque" para que puedas asegurarte de que el agente no se pierda "una conversación rápida en el pasillo o una sincronización espontánea en persona".