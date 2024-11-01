·
12
meneos
105
clics
Microsoft corta por lo sano: prepara el bloqueo de las cuentas locales en Windows 11 25H2
Microsoft está probando un cambio importante en las builds del canal Dev de Windows 11 que apunta directamente a las cuentas locales y a los usuarios.
microsoft
cuentas locales
11
1
0
K
154
tecnología
7 comentarios
#2
MisturaFina
Siempre a merce del proveedor. Ahora cambia, ahora actualiza, ahora te lo quito, ahora deja de funcionar. No se que coño corre en mi móvil ni en mi ordenador. Tampoco en el chromecaste ni en casi ningun dispositivo moderno incluido los jodidos coches eléctricos. Es todo una gran mierda de suscripciones y promesas que nunca se cumplen. Metanse todo su software y sus actualizaciones por el culo.
Lo proximo es tirar todo a la basura y vivir dignamente como se vivia antes de esta gran estupidez generalizada. Salut!
9
K
74
#3
makinavaja
A mi Linux no me exige ninguna cuenta...
3
K
38
#6
founds
#3
como mínimo la de root
0
K
7
#7
Setis
#6
Esa es local. Puedes hacer pirulas para que sea remota, pero no es nada recomendable.
0
K
7
#1
CarlosSanchezDiaz
No deja de ser una lata pero siempre puedes crear una cuenta y no darle uso.
1
K
19
#4
alfema
#1
Yo se lo hice así cuando le configuré W11 en el ordenador de mi hermana, creé la cuenta, pero usa una local.
Lo que me pregunto es si W11 usará esa cuenta para enviar información aunque no la uses, o es sólo si inicias el sistema con ella.
0
K
12
#5
Macadam
#0
www.meneame.net/story/microsoft-bloquea-posibilidad-omitir-cuenta-micr
0
K
15
