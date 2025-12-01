El método de carbonización de madera de Leonardo es anterior a la práctica japonesa

Yakisugi es una técnica arquitectónica japonesa para carbonizar la superficie de la madera. Es bastante popular en la bioarquitectura porque la capa carbonizada protege la madera del agua, el fuego, los insectos y los hongos, prolongando así la vida útil de la madera. Las técnicas de Yakisugi fueron codificadas por primera vez en forma escrita en los siglos XVII y XVIII. Pero parece que el polímata del Renacimiento italiano Leonardo da Vinci escribió sobre los beneficios protectores de carbonizar superficies de madera más de 100 años antes.